Ущерб по делу обманутых дольщиков Казани вырос до 500 млн рублей
Часть средств дольщиков многоэтажки ЖК «Мелодия» направлялись на стройки ЖК «Поколение» и «Жардин», при этом часть квартир и помещений передавалась по фиктивным и неоплаченным договорам. Такие факты установили сотрудники Следкома по Татарстану при расследовании дела обманутых дольщиков Казани.
20-этажка «Поколение» так и не была построена даже с привлечением бюджетных средств. Несостоявшиеся новоселы получили компенсации из бюджета по федеральной программе.
Общий размер ущерба по уголовному делу достиг 500 млн рублей.
Финальное обвинение предъявлено двум руководителям компаний-застройщиков Марату Саттарову и Артему Исламову. Первого обвиняют в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и мошенничестве с деньгами дольщиков ЖК «Жардин». Второго — в пяти эпизодах злоупотреблений. С претензиями силовиков бизнесмены не согласны.
Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыНедвижимость Татарстан
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