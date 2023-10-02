Ущерб по делу обманутых дольщиков Казани вырос до 500 млн рублей

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Часть средств дольщиков многоэтажки ЖК «Мелодия» направлялись на стройки ЖК «Поколение» и «Жардин», при этом часть квартир и помещений передавалась по фиктивным и неоплаченным договорам. Такие факты установили сотрудники Следкома по Татарстану при расследовании дела обманутых дольщиков Казани.



20-этажка «Поколение» так и не была построена даже с привлечением бюджетных средств. Несостоявшиеся новоселы получили компенсации из бюджета по федеральной программе.

Общий размер ущерба по уголовному делу достиг 500 млн рублей.



Обвиняемый Артем Саттаров realnoevremya.ru

Финальное обвинение предъявлено двум руководителям компаний-застройщиков Марату Саттарову и Артему Исламову. Первого обвиняют в двух эпизодах злоупотребления полномочиями и мошенничестве с деньгами дольщиков ЖК «Жардин». Второго — в пяти эпизодах злоупотреблений. С претензиями силовиков бизнесмены не согласны.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».