В Татарстане последний долгострой из федерального реестра хотят сдать до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фонд поддержки дольщиков Татарстана завершает строительство подземного паркинга в доме №1 ЖК «МЧС», недостроенного застройщиком-банкротом ООО «ФОН». Работы планируют завершить до конца года, сообщает пресс-служба фонда.

— До конца года мы планируем полностью завершить все работы, и дольщики, годами ожидавшие купленные ими машино-места, наконец-то смогут начать ими пользоваться. С вводом в эксплуатацию подземного паркинга ЖК «МЧС» ЕРПО по Татарстану будет закрыт, — сообщил исполнительный директор фонда Иван Новиков.

Это последний объект, включенный в Единый реестр проблемных объектов. Парковку ожидают более 180 обманутых дольщиков. Рабочие уже завершили демонтаж старых инженерных систем. Сейчас идут работы по устройству гидроизоляции, новых полов и новой системы вентиляции. Также строители выполняют отделочные работы внутри парковки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, строительство проблемного дома №1 ЖК «МЧС» на 527 квартир было завершено в апреле 2018 года. До этого поэтапно были сданы все семь жилых блоков долгостроя. Однако подземный паркинг так и не был достроен.

В ноябре «Реальное время» писало, что с начала 2022 года в Татарстане восстановили в правах порядка 300 дольщиков трех проблемных объектов. Так, в Казани достроили ЖК «Мелодия» на ул. Габишева, по республиканской программе поддержки дольщиков достроили ЖК «Жардин». Участникам строительства ЖК «Поколение» на ул. А. Кутуя выплатили компенсации.

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Айрат Назипов