В Москве суд арестовал актера Сергея Базанова за убийство, совершенное 12 лет назад

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал актера Сергея Базанова, который исполнил эпизодическую роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

— 25 декабря 2023 года Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном 2011 году, — говорится в сообщении.

Ему предъявлено обвинение по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений в составе группы лиц). Суд постановил заключить актера под стражу сроком на 2 месяца (до 20 февраля 2024 года).

Как уточнили в пресс-службе, следствие считает, что Базанов входил в состав преступной группы, которая совершала разбойные нападения в Москве.

Напомним, Сергей Базанов сыграл в сериале эпизодическую роль Демида — одного из участников районной преступной группировки «Универсам». Согласно данным сайта IMDB, это его единственная актерская работа.



скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/vk.com

Сериал «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова рассказывает о казанских ОПГ. На днях драму признали лучшим российским сериалом 2023 года по версии проекта «Кино Mail.ru». «Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Кинопроект Жоры Крыжовникова вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов, прокурор республики Альберт Суяргулов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков считает, что сериал не романтизирует преступные группировки.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу за то, что проект обнажил проблему насилия в молодежной среде. Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

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Илина Хакимова