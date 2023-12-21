Еще одна фигурантка «дела Ханбикова» отправлена под домашний арест

Басманный райсуд Москвы отклонил ходатайство СК о заключении под стражу Гузель Салимгараевой, бывшего замдиректора и директора коммерческого департамента завода «Менделеевсказот» из Татарстана. До 19 февраля 2024 года она будет находиться под домашним арестом, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Отбывать домашний арест фигурантка будет по адресу московской прописки. Решение суда она слушала с опущенными глазами и, услышав о более мягкой мере пресечения, крепко сжала кулаки.

Салимгараева обвиняется в мошенничестве с ущербом в 246,4 млн рублей в составе группы, в которую, как полагают сотрудники Следкома и ФСБ, также входили бывший глава совета директоров АО «Аммоний» Ринат Ханбиков, а также топ-менеджеры «Аммония» и «Менделеевсказота» Фирдис Абдрахманов, Алла Куцакова и Зухра Зиятдинова.

По версии силовиков, в 2013—2018 годах все пятеро принимали непосредственное участие в афере путем отпуска продукции «Менделеевсказота» и «Аммония» — минеральных удобрений — по заниженной цене и ее перепродаже компанией «ТТТ» с наценкой в 20—40 процентов. Прибыль «ТТТ» от такой сделки сотрудники СК и ФСБ считают суммой ущерба, а Ханбикову приписывают роль организатора преступной схемы.

На заседании суда адвокат обвиняемой Семен Цветков просил о более мягкой мере пресечения.

Вину никто из пятерки не признает. Ранее Басманный суд отправил в СИЗО Куцакову и Абдрахманова, а Зиятдиновой избрал домашний арест.