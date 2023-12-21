В Москве по «делу Ханбикова» арестовали экс-директора завода «Менделеевсказот»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только что Басманный райсуд Москвы вынес решение о заключении под стражу Фирдиса Абдрахманова, бывшего генерального директора завода «Менделеевсказот». С обвинением в хищении средств завода и его головной компании «Аммоний» в размере 246,4 млн рублей в 2013—2018 годах он не согласен, сообщают источники «Реального времени».



Заседание проходило в закрытом режиме. На нем в защиту бывшего гендиректора выступала московский адвокат Анастасия Штерн. Но доводы силовиков суду показались весомей.

Ранее Абдрахманову уже задавали вопросы по сделкам «Менделеевсказота» с ООО «ТТТ», которые силовики считают экономически невыгодными. Однако возбужденное в 2019 году дело в отношении неустановленных лиц через несколько месяцев было прекращено сотрудниками Следкома по РТ. А через год с лишним, осенью 2020-го, силовики получили согласие суда на возобновление расследования. После чего дело забрали из Татарстана в центральный аппарат СКР. Подозреваемые в нем появились лишь 19 декабря 2023-го, когда следствие возбудило персональные дела в отношении пятерых человек, все они были задержаны. Включая Рината Ханбикова, бывшего председателя совета директоров АО «Аммоний», с предположением, что именно он был организатором преступной схемы и группы.

Вчера в Басманном суде избрали меру пресечения для двух фигуранток этого дела — Аллу Куцакову увели из зала в наручниках, Зухру Зиятдинову отпустили под домашний арест.

Сегодня на рассмотрение суда поступили ходатайства СК об аресте Фирдиса Абдрахманова, Гузель Салимгараевой и Рината Ханбикова.