В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Совете Федерации предложили установить уголовную ответственность склонение женщины к искусственному прерыванию беременности, с инициативой выступила сенатор Ольга Ковитиди.



Сенатор отметила, что принуждение беременной женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа, обмана и других требований, должны повлечь наказание. Ковитиди считает, что вопрос не может окончиться административно-правовым регулированием:

— Возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса криминализации административной статьи путем дополнения ст. 123 УК, предусматривающей ответственность за «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности», — приводит ее слова «РИА Новости».

По мнению сенатора, дополнительного нормативно-правового регулирования требуют и вопросы социальной защиты беременных женщин, противодействия информационным угрозам семье, материнству, отцовству и детству.

— Многодетные семьи в России должны стать нормой общественной жизни. Для этого женщины должны захотеть рожать детей. В государстве должны быть рассмотрены дополнительные меры материальной поддержки семей, в которых рождается четверо, пятеро и более детей.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил платить женщинам, которые решили отказаться от аборта и родить ребенка, передав его затем на воспитание государству.



В сентябре детский омбудсмен Татарстана предложила ввести новые меры комплексной социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации и решились на аборт. По ее мнению, меры поддержки должны предусматривать возможность предоставления жилья на необходимый период, а также питания, одежды, медикаментов, содействие в трудоустройстве, сопровождение соцслужбами и психологическую помощь будущей маме и помощь с ребенком.

В Минздраве Татарстана планируют усилить контроль за проведением абортов в коммерческих клиниках. В министерстве сообщили, что у женщин после проведения абортов в частных клиниках наблюдались случаи осложнений, из-за чего пациенток доставляли в больницы для оказания специальной помощи. Количество таких случаев в Минздраве называть не стали, но отметили, что ситуация находится на контроле.

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Маргарита Головатенко