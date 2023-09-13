Детский омбудсмен Татарстана призвала оказывать соцподдержку женщинам для сохранения беременности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ввести новые меры комплексной социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации и решились на аборт. С инициативой она обратилась к первому зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой, пишет RT.

По мнению Ирины Волынец, меры поддержки должны предусматривать возможность предоставления жилья на необходимый период, а также питания, одежды, медикаментов, содействие в трудоустройстве, сопровождение соцслужбами и психологическую помощь будущей маме и помощь с ребенком.

— Наша задача — поддержать будущую маму, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации, подарить ей счастье материнства. Для решения задачи нужны срочные действенные и разноплановые меры, — аргументировала детский омбудсмен Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как заявила Ирины Волынец, новый закон поможет россиянам принять положительное решение о сохранении беременности, повысит престиж семей с детьми и увеличит уверенность в государственной поддержке.

Напомним, в Татарстане треть частных клиник отказались от лицензий на прерывание беременности. Как сообщила Ирина Волынец, они стали убирать из перечня эту услугу.

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Айрат Назипов