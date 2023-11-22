В Калининградской области приняли закон о запрете склонения к абортам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Калининграде приняли закон о запрете склонения к абортам в регионе, депутаты заксобрания приняли его большинством голосов, сообщает «РИА Новости».



За склонение женщины к аборту, кроме случаев прерывания беременности по медицинским показаниям, закон предусматривает штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что повысить рождаемость в регионе — одна из важных задач. Поиски решения этой проблемы, по словам губернатора, должны стать «точкой сбора» для всех политических партий и общественности.

В сентябре детский омбудсмен Татарстана предложила ввести новые меры комплексной социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации и решились на аборт. По ее мнению, меры поддержки должны предусматривать возможность предоставления жилья на необходимый период, а также питания, одежды, медикаментов, содействие в трудоустройстве, сопровождение соцслужбами и психологическую помощь будущей маме и помощь с ребенком.

В Минздраве Татарстана планируют усилить контроль за проведением абортов в коммерческих клиниках. В министерстве сообщили, что у женщин после проведения абортов в частных клиниках наблюдались случаи осложнений, из-за чего пациенток доставляли в больницы для оказания специальной помощи. Количество таких случаев в Минздраве называть не стали, но отметили, что ситуация находится на контроле.

Сенатор Ольга Ковитиди предложила установить уголовную ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности.

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Маргарита Головатенко