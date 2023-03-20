«Татнефть» в 2022 году увеличила добычу нефти на 4,6% — до 29 млн тонн

В 2022 году «Татнефть» добыла 29,114 млн тонн нефти, что на 4,6% выше показателя 2021 года, сообщает «Интерфакс».



Компания в минувшем году произвела 15,988 млн тонн нефтепродуктов — на 28,8% выше 2021 года. Выпуск газопродуктов, в том числе газового стабильного бензина, снизился на 1,4% — до 1,042 млн тонн.

В мае 2022 года «Татнефть» перестала публиковать ежемесячные данные о своих производственных показателях, в том числе о добыче и переработке нефти.

Фото: realnoevremya.ru

«Татнефть» в 2022 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей. Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей). Выручка увеличилась на 18,4% — до 1,43 трлн рублей. Выручка от продажи нефти поднялась на 8,7%, продемонстрировав значение в 950 млрд рублей. Выручка от продажи нефтепродуктов выросла на 38% — до 823 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко