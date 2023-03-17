«Татнефть» в 2022 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 43%

ПАО «Татнефть» в 2022 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 43% — до 284,6 млрд рублей, сообщается в отчете компании.



Результат по чистой прибыли оказался выше ожиданий аналитиков (275 млрд рублей), указывает «Интерфакс».

Выручка увеличилась на 18,4% — до 1,43 трлн рублей. Выручка от продажи нефти поднялась на 8,7%, продемонстрировав значение в 950 млрд рублей. Выручка от продажи нефтепродуктов выросла на 38% — до 823 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

ПАО «Татнефть» по итогам 9 месяцев 2022 года направило на дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям 91,961 миллиарда рублей — это ровно половина от чистой прибыли компании за указанный период.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко