«Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 35,17 рубля на акцию

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды в размере 35,17 рубля на акцию.

Одинаковую сумму могут получить как владельцы обыкновенных акций, так и привилегированных. В обоих случаях дивидендная доходность варьируется в пределах 5,7%. По состоянию на 16.55, во вторник, 21 ноября, акции татарстанской компании торгуются в районе 626 рублей.

С учетом ранее выплаченных дивидендов размер выплаты за 9 месяцев 2023 года составит 62,71 рубля на акцию. В сентябре были утверждены дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

26 июля компания отчиталась о выплатах дивидендов по ценным бумагам и обыкновенным акциям за 2022 год. Общий размер дивидендов, выплаченных номинальным держателям по привилегированным акциям за 2022 год, составил 7 736 710 253 рубля 90 копеек, по обыкновенным акциям — 132 638 531 751 рубль 73 копейки.

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Айрат Назипов