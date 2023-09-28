Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за первое полугодие в размере 27,54 рубля на акцию

Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию, такое решение приняли на внеочередном собрании.



На собрании утвердили формулировки миссии и видения группы «Татнефть»:

Миссия определена как: «Вместе создаем энергию жизни и новые решения для устойчивого будущего.

Видение: «Быть устойчивой высокодоходной компанией, ответственно и эффективно производить энергию и перспективные продукты, развивая текущие и создавая новые бизнесы на основе инноваций и низкоуглеродных решений, с заботой о людях, природе и общем будущем».

Собрание 21 сентября не состоялось в связи с отсутствием кворума. АО сообщало, что 28 сентября обсудит вопрос о новой миссии и видении группы компаний.



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Маргарита Головатенко