В Казани прощаются с Ильшатом Ганиевым

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В здании Государственного совета Татарстана проходит церемония прощания с гендиректором ООО «Тепличный комбинат «Майский», депутатом Госсовета Ильшатом Ганиевым. Он скончался на 70-м году жизни.

На панихиде присутствуют Государственный Советник республики и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, министр земельных и имущественных отношений региона Фаниль Аглиуллин, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, глава парламента республики Фарид Мухаметшин и другие.

Ильшат Ганиев был награжден медалями «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «100 лет ТАССР», орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» и золотым орденом «Меценат» от Международного благотворительного фонда. Также он имел звание заслуженного работника сельского хозяйства России и Татарстана.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В разное время Ганиев мог стать главой Бавлов и даже Зеленодольска, но до конца своих дней оставался работать на своем месте. Как он оказался на комбинате и во что превратил его за три десятилетия, вспоминает «Реальное время».



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Айрат Назипов