Первая встреча вне Москвы по Афганистану и третий саммит БРИКС в России: Татарстан готовится к крупным политическим событиям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Татарстан готовится сразу к двум крупным политическим событиям — заседанию Московского формата консультаций по Афганистану и саммиту БРИКС. Для этого созданы республиканские оргкомитеты, которые возглавили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и раис республики Рустам Минниханов. Подробнее о формате их работы и мероприятиях — в материале «Реального времени».

Консультации по Афганистану впервые пройдут не в Москве

Очередное, уже пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану пройдет в Казани 29 сентября по предложению Министерства иностранных дел России. Формат был создан в 2017 году — с целью содействия продвижению процесса национального примирения в Афганистане. Участниками, помимо России, являются Казахстан, Иран, Пакистан, Туркмения, Индия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Китай. Ранее заседания проходили только в Москве.

Отметим, что в прошлом году встреча прошла без участия временного правительства запрещенного в России движения «Талибан»*. В МИД РФ это объяснили тем, что де-факто власти Афганистана так и не прислушались к призыву создать поистине инклюзивное правительство.

Эта же тема станет основной на встрече в столице Татарстана. Как отмечал специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, подвижек в вопросе инклюзивности пока не наблюдается. Планируется обсуждение вопросов борьбы против терроризма и наркопреступности. По состоянию на конец июля свое участие во встрече подтвердили представители «Талибан», а также половина участников.

В связи с проведением заседания в Татарстане образовали организационный комитет, который возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. Заместителями председателя республиканского оргкомитета назначены вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Татарстана Шамиль Гафаров и министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. Секретарем (по согласованию) определен представитель МИД России в Казани Радик Вахитов. Всего в него вошли 32 человека.

Согласно указу раиса Татарстана Рустама Минниханова, оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению встречи.

Россия примет саммит БРИКС третий раз

Еще одним из крупнейших событий в Казани станет саммит БРИКС, объединения пяти стран — России, Китая, ЮАР, Бразилии и Индии. Он станет уже 16-м по счету — такая встреча на уровне глав государств проходит ежегодно начиная с 2009 года.

предоставлено realnoevremya.ru kremlin.ru

Приводим места ее проведения:

Бразилия — Бразилиа в 2010-м, 2014-м (совместно с Форталезой), 2019-м;

Индия — Нью-Дели в 2012-м и 2021-м, Гоа в 2016-м;

Россия — Екатеринбург в 2009-м и Уфа в 2015-м;

Китай — Санья в 2011-м, Симэнь в 2017-м, Пекин в в 2022-м;

ЮАР — Дурбан в 2013-м, Йоханнесбург в 2018-м, а также в 2023-м.

Стоит отметить, что в 2020-м саммит должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за пандемии коронавируса встреча была проведена по видеосвязи. Начиная с того года президент России Владимир Путин принимал участие в саммите только удаленно — исключением не станет и встреча в ЮАР.

Указ о проведении саммита БРИКС в Казани в 2024 году подписал президент России Владимир Путин в апреле 2023-го. Согласно документу, на федеральном уровне председателем организационного назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Оргкомитет должен будет представить согласованную концепцию председательства РФ в объединении.

Республиканский комитет возглавил Рустам Минниханов, заместителями назначены Алексей Песошин, руководитель администрации раиса республики Асгат Сафаров, а также мэр Казани Ильсур Метшин (по согласованию). Секретарем определен помощник раиса региона Газинур Бакиров. Всего в состав республиканского оргкомитета включили 42 человека — среди них главы министерств и ведомств Татарстана.

предоставлено realnoevremya.ru kremlin.ru

Заседания оргкомитета планируется проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Они будут считаться правомочными, если на них присутствует более половины членов его состава.

Кроме того, Минниханов поручил кабмину РТ создать оперативный штаб и рабочие группы по отдельным направлениям подготовки и проведения мероприятий, которые пройдут в Казани в рамках председательства России в БРИКС.

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Дарья Пинегина