КНДР возобновит военные меры, приостановленные по соглашению с Южной Кореей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

КНДР немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в рамках военного соглашения с Южной Кореей, заключенного в 2018 году. Об этом заявили в Минобороны КНДР, сообщает агентство «Ренхап».

— Северная Корея объявила 23 числа, что она не будет связана межкорейским военным соглашением от 19 сентября и что она немедленно восстановит все военные меры, приостановленные на суше, на море и в воздухе в соответствии с настоящим соглашением, — говорится в материале.

Агентство, ссылаясь на Центральное информационное агентство Кореи, сообщает, что Министерство национальной обороны Северной Кореи опубликовало заявление, в котором говорится о том, что КНДР направит «более мощные силы и новую военную технику в район военной демаркационной линии (ВДЛ)».

Южная Корея частично приостановила выполнение соглашения от 2018 года в ответ на успешный запуск в космос северокорейского разведывательного спутника.

В октябре глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что после сентябрьских переговоров между лидерами России и КНДР отношения двух стран вышли на качественно новый, стратегический уровень.

В сентября на космодроме «Восточный» в Амурской области прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В общей сложности их общение продлилось около 4 часов. Также российский и северокорейский лидеры провели встречу в формате тет-а-тет. Она продолжалась около часа. Глава КНДР на встрече выразил уверенность, что «российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла». Ким Чен Ын добавил, что для его страны первым приоритетом являются отношения с Россией.

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Илина Хакимова