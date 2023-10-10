В ХАМАС назвали цели операции в Израиле выполненными

Радикальное палестинское движение ХАМАС выполнило цели своей операции в Израиле и готово к диалогу, заявил в интервью местному телеканалу член политбюро движения Муса Абу-Марзук.

— Мы выполнили наши цели... Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу, — приводит «РИА Новости» его слова.

Он также добавил, что движение «не закрыто от переговоров».

Помимо этого, Абу-Марзук назвал достойной позицию России на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту:

— Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности, — сказал он.

По его словам, ХАМАС поддерживает контакты с Москвой по вопросу израильских пленных, у которых имеется второе гражданство России.



С утра субботы Израиль подвергается масштабным ракетным атакам из сектора Газа, наносимым радикальным палестинским движением ХАМАС, объявившим о проведении операции против государства. Утром в воскресенье власти Израиля заявили, что страна находится в состоянии войны.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и радикальное палестинское движение ХАМАС продолжают взаимные обстрелы. С 7 октября из сектора Газа было выпущено более 4 тыс. ракет. Днем власти Израиля заявили о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на юге страны после атаки боевиков ХАМАС и намерении установить полную блокаду сектора Газа.

По последним данным, число пострадавших в Израиле из-за боевых действий выросло до 2 506 человек, погибших — 800 человек, среди них один гражданин России. По меньшей мере еще четыре россиянина официально числятся в Израиле пропавшими без вести. Число палестинцев, погибших в результате ударов израильской армии, превысило 500 человек, из них 91 ребенок, ранены больше 2,7 тыс. человек. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать. Ситуационно-кризисный центр МИД России совместно с инструментами загранучреждений в регионах Ближнего Востока обеспечивает эвакуационные мероприятия для россиян, проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Илина Хакимова