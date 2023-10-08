Армия Израиля заявила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с момента обострения палестино-израильского конфликта ликвидировала более 400 бойцов радикального палестинского движения ХАМАС

в секторе Газа, еще десятки взяты в плен, передает издание The Times of Israel, ссылаясь на представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэль Хагари.

— На данный момент в Кфар-Аза ведутся боевые действия, во многих городах идут обыски. Силы ЦАХАЛа есть во всех городах, нет города, в котором бы не было сил ЦАХАЛа, — цитирует издание слова Хагари.

Еще одно израильское издание Haaretz сообщает, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах вдоль границы Израиля и сектора Газа, включая Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Аза, Беэри, Йетед и Киссуфим.

По словам контр-адмирала, сейчас приоритетными задачами ЦАХАЛа являются эвакуация всех граждан на границе с сектором Газа и прекращение боевых действий на территории Израиля. Армия пытается взять под контроль брешь в барьере безопасности и занимается нанесением ударов по террористическим объектам в секторе Газа.

В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Число погибших в Израиле в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС превысило 300 человек, более 1,5 тыс. пострадали

В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна находится в состоянии войны.

Позже Нетаньяху заявил о намерении Израиля уничтожить ХАМАС. Он подчеркнул, что целью операции является полное уничтожение радикальной структуры в Газе, и призвал жителей покинуть его территорию.

Сегодня Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции «Железные мечи» в ответ на атаку из сектора Газа. По его словам, ликвидирована большая часть противника.



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Илина Хакимова