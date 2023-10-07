Премьер-министр Израиля: «Мы находимся в состоянии войны»

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны. Он добавил, что «противник заплатит высокую цену».

— Мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация — это война. И мы победим, — сказал он в видеообращении к нации.

Он также распорядился зачистить приграничные населенные пункты от противника и провести мобилизацию резервистов.

Сегодня армию Израиля перевели в состояние боевой готовности после обстрела со стороны палестинского анклава. Гражданских лиц в южных и центральных районах страны попросили укрыться в убежищах.

В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.

Позднее израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов