Армия Израиля начала «контртеррористическую операцию»

Израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи», информирует пресс-служба армии.

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. Он подчеркнул, что солдаты его страны «повсеместно ведут бои с противником».

Как информирует «РИА Новости», военное крыло движения ХАМАС объявило о начале операции против Израиля. Уточняется, что они выпустили более 5 тысяч ракет.

Сегодня армию Израиля перевели в состояние боевой готовности после обстрела со стороны палестинского анклава. Гражданских лиц в южных и центральных районах страны попросили укрыться в убежищах.

Затем Израиль начал наносить ответные удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.

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Айрат Назипов