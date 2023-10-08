Израиль эвакуирует своих граждан вблизи границы с сектором Газа в течение суток

Власти Израиля приняли решение об эвакуации в течении суток всех своих граждан вблизи границы с сектором Газа, заявил пресс-секретарь израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, в настоящее время на юге Израиля в городе Кфар-Аза (примерно 5 км от границы с сектором Газа) продолжаются боевые действия.

Он также заявил, что за последние 48 часов ЦАХАЛ уничтожила около 400 боевиков палестинского движения ХАМАС, еще десятки были взяты в плен.

В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Число погибших в Израиле в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС превысило 300 человек, более 1,5 тыс. пострадали

В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна находится в состоянии войны.

Позже Нетаньяху заявил о намерении Израиля уничтожить ХАМАС. Он подчеркнул, что целью операции является полное уничтожение радикальной структуры в Газе, и призвал жителей покинуть его территорию.

Сегодня Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции «Железные мечи» в ответ на атаку из сектора Газа. По его словам, ликвидирована большая часть противника.

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Илина Хакимова