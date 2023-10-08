Число погибших в Израиле превысило 300 человек

Число погибших в Израиле в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС превысило 300 человек, более 1,5 тыс. пострадали. Об этом сообщает ТАСС, цитируя The Jerusalem Post.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) добавили, что количество людей, вынужденно покинувших своих дома из-за боевых действий, но оставшихся внутри сектора Газа составляет не менее 20 тысяч человек.

Накануне в Армии обороны Израиля подтвердили, что палестинские боевики захватили в заложники израильтян, не уточняя цифр. По утверждению палестинских группировок, было захвачено более 50 военнослужащих, сотрудников служб безопасности и гражданских лиц.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении Израиля уничтожить ХАМАС. Он подчеркнул, что целью операции является полное уничтожение радикальной структуры в Газе, и призвал жителей покинуть его территорию.

Позже Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции «Железные мечи» в ответ на атаку из сектора Газа. По его словам, ликвидирована большая часть противника.

Вчера армию Израиля перевели в состояние боевой готовности после обстрела со стороны палестинского анклава. Гражданских лиц в южных и центральных районах страны попросили укрыться в убежищах.

В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что его страна находится в состоянии войны. Он добавил, что «противник заплатит высокую цену».

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. В МИД подчеркнули, что конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами.



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Илина Хакимова