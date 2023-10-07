Израиль нанес ответный удар по сектору Газа

Армия Израиля начала наносить ответные удары по сектору Газа. Это произошло на фоне массированного ракетного обстрела, которым подверглась территория страны.

— После оценки ситуации было принято решение закрыть дороги и объекты, а также перейти на движение по альтернативным маршрутам в районах по периметру забора безопасности вокруг сектора Газа, — информирует telegram-канал ВС Израиля.

Также министр обороны Израиль Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.



Сегодня армию Израиля перевели в состояние боевой готовности после обстрела со стороны палестинского анклава. Гражданских лиц в южных и центральных районах страны попросили укрыться в убежищах.

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Айрат Назипов