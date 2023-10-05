В Татарстан прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстан прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Это первый регион, который он посещает в рамках официального визита в Россию, сообщает пресс-служба раиса республики.



В Татарстане Шавкат Мирзиёев посетит выставку промышленного потенциала республики, ознакомится с итогами форума регионов «Россия — Узбекистан», посетит технопарк имени Башира Рамеева и ряд других объектов. Также у него запланирована встреча с раисом региона Рустамом Миннихановым.

В Казани Шавката Мирзиёева встретили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, раис Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, о том, что Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом, стало известно 4 октября. В стране он будет находиться с 5 по 7 октября. Он намерен встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.



В июле Рустам Минниханов поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана. Он выразил надежду, что и впредь сотрудничество между Татарстаном и Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений будет плодотворным благодаря «совместным созидательным усилиям».

Напомним, по итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 миллионов. По итогам первого полугодия этого года он вырос почти на треть.

Татарстан — это исторически и культурно близкая для братской страны площадка интеграции на рынок России узбекских товаров, считают эксперты. Тем временем, по мнению предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», двум лидерам надо в первую очередь решить вопросы логистики товаров и добиться снижения цен — особенно на овощи и фрукты из Узбекистана.



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Максим Кокунин