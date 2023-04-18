В нескольких районах Татарстана людям запретили заходить в лес из-за высокой пожароопасности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане из-за высокой пожароопасности лесов, IV и V класса, вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно будет действовать 21 день, следует из постановления кабмина республики.

Ограничение действует на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана

В документе говорится, что Минлесхоз Татарстана должен перекрыть шлагбаумами лесные дороги, усилить патрулирование в лесных массивах и проинформировать население.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с 17 апреля по 10 мая 2023 года в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.

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Айрат Назипов