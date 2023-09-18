Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса «Пирола» заразнее «Омикрона»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый вариант коронавируса «Пирола» более заразный по сравнению с выявленными ранее подвариантами «Омикрона», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



— Новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «Омикрона», — приводит сообщение «РИА Новости».

Однако, как отметили в ведомстве, первые результаты лабораторных исследований в Китае и Швеции говорят о том, что вариант может быть не так заразен и не иметь такой способности уходить от иммунной защиты, как было заявлено ранее некоторыми учеными.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на днях заявила, что оснований для введения масочного режима в России на сегодняшний день нет.

Напомним, масочный режим и другие меры профилактики временно вводятся в Доме правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

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Маргарита Головатенко