Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 30%
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 30% ниже, чем в прошлом году. Такую статистику озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, заболеваемость достигла уровня порядка 800 тысяч заболевших в неделю. Она считает этот показатель «умеренным».
В то же время Попова предположила, что в ближайшее время россияне начнут чаще болеть гриппом. Уровень заболеваемости начал подниматься во второй неделе сентября.
По мнению татарстанских врачей, именно теплая погода не дает резко распространиться гриппу и ОРВИ. Уровень заболеваемости находится на «спокойных уровнях», говорят они.
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