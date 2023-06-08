Половину «Миллениума» в Казани закроют с 12 июня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Одну половину моста «Миллениум» в Казани для проведения обследования с целью дальнейшего ремонта закроют с 12 июня. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту города Марат Шарипов.



— Движение транспортных средств будет осуществляться по другой стороне моста. Будет организовано по две полосы в каждую сторону по встречным направлениям, — уточнил Марат Шарипов.

Сроки ремонта по-прежнему не определены, но они будут «максимально сжаты». Их утвердят после обследования участка моста и подсчета объема работ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Закрытие половины «Миллениума» 5 июня анонсировал заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. Он заявил, что недоступно будет направление движения от Амирхана в сторону улицы Вишневского.

— Мост «Миллениум» был открыт в 2007 году. За 16 лет его эксплуатации ранее в рамках ремонта производились только работы по замене верхних слоев асфальтобетонного покрытия. На сегодня имеется острая необходимость по восстановлению гидроизоляции, полной замене всех слоев дорожного покрытия, частичному ремонту пролетных строений и опор, других элементов моста, — рассказывал Игорь Куляжев.



Общая протяженность «Миллениума» — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Ежедневно по нему проезжают более 50 тысяч машин.



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Татьяна Демина