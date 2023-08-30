На мосту «Миллениум» в Казани открыли движение в сторону улицы Вишневского
Движение по мосту «Миллениум» в сторону улицы Вишневского открыто. Об этом сообщает казанская мэрия.
В исполкоме подчеркнули, что это «первые подарки городу» от дорожных рабочих.
Ремонтные работы на «Миллениуме» стартовали 12 июня. Тогда закрыли одну половину моста. Это первый основательный ремонт «Миллениума» за 16 лет. Полуторакилометровый мост был открыт в 2005 году, в год тысячелетия Казани, и уже спустя 2 года был введен в эксплуатацию. Строители планировали восстановить гидроизоляцию, отремонтировать опоры и пролеты сооружения, а также полностью заменить дорожное покрытие.
Общая протяженность «Миллениума» — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Ежедневно по нему проезжают более 50 тысяч машин.
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