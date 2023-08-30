На мосту «Миллениум» в Казани открыли движение в сторону улицы Вишневского

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Движение по мосту «Миллениум» в сторону улицы Вишневского открыто. Об этом сообщает казанская мэрия.

В исполкоме подчеркнули, что это «первые подарки городу» от дорожных рабочих.

realnoevremya.ru/Сергей Кощеев (архив)

Ремонтные работы на «Миллениуме» стартовали 12 июня. Тогда закрыли одну половину моста. Это первый основательный ремонт «Миллениума» за 16 лет. Полуторакилометровый мост был открыт в 2005 году, в год тысячелетия Казани, и уже спустя 2 года был введен в эксплуатацию. Строители планировали восстановить гидроизоляцию, отремонтировать опоры и пролеты сооружения, а также полностью заменить дорожное покрытие.



Общая протяженность «Миллениума» — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Ежедневно по нему проезжают более 50 тысяч машин.



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Айрат Назипов