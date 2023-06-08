Решение по ремонту второй половины «Миллениума» в Казани примут в следующем году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани отремонтируют лишь одну часть моста «Миллениум». Вопрос по работам на второй половине объекта будет решаться в следующем году, сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту города Марат Шарипов.



— В текущем году спланированы работы только по ремонту одной части моста — это именно при движении от Ново-Савиновского района в сторону центра. Ремонт по другой части моста запланирован на последующие годы. На следующий год будет рассматриваться вопрос о выделении денежных средств, — сказал он.

Напомним, с 12 июня в Казани закроют одну половину «Миллениума» — направление движения от Амирхана до Вишневского. На период закрытия двухстороннее движение транспорта организуют по второй половине моста.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мост «Миллениум» в столице Татарстана открыли в 2007 году. За 16 лет его эксплуатации производились только работы по замене верхних слоев асфальтобетонного покрытия. На сегодняшний день требуется провести восстановление гидроизоляции, полностью заменить все слои дорожного покрытия и т.д.



Общая протяженность «Миллениума» — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Ежедневно по нему проезжают более 50 тысяч машин.



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Татьяна Демина