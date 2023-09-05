Улицу Подлужную в Казани после жалоб автомобилистов частично перекроют до конца сентября
В Казани на время изменится организация движения автотранспорта на улице Подлужной. В этот период будут красить перекрытия моста «Миллениум», сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Участок от места пересечения улиц Подлужной и Толстого до «Миллениума» полностью перекроют с 6 по 30 сентября, но пешеходное движение по нему сохранится. Также сохранится пешеходное и автомобильное движение по «Миллениуму». Объехать перекрытый участок можно будет через улицу Карла Маркса.
Ремонтные работы на «Миллениуме» стартовали 12 июня. Тогда закрыли одну половину моста. Это первый основательный ремонт «Миллениума» за 16 лет. Полуторакилометровый мост был открыт в 2005 году, в год тысячелетия Казани, и уже спустя два года был введен в эксплуатацию.
Строители планировали восстановить гидроизоляцию, отремонтировать опоры и пролеты сооружения, а также полностью заменить дорожное покрытие. Общая протяженность «Миллениума» — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Ежедневно по мосту проезжают более 50 тысяч машин. В конце августа на мосту «Миллениум» в Казани открыли движение в сторону улицы Вишневского.
Напомним, после старта ремонта казанцы начали массово жаловаться на порчу краской автомобилей, стоявших под мостом.
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