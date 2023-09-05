Улицу Подлужную в Казани после жалоб автомобилистов частично перекроют до конца сентября

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани на время изменится организация движения автотранспорта на улице Подлужной. В этот период будут красить перекрытия моста «Миллениум», сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Участок от места пересечения улиц Подлужной и Толстого до «Миллениума» полностью перекроют с 6 по 30 сентября, но пешеходное движение по нему сохранится. Также сохранится пешеходное и автомобильное движение по «Миллениуму». Объехать перекрытый участок можно будет через улицу Карла Маркса.

realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Ремонтные работы на «Миллениуме» стартовали 12 июня. Тогда закрыли одну половину моста. Это первый основательный ремонт «Миллениума» за 16 лет. Полуторакилометровый мост был открыт в 2005 году, в год тысячелетия Казани, и уже спустя два года был введен в эксплуатацию.

Строители планировали восстановить гидроизоляцию, отремонтировать опоры и пролеты сооружения, а также полностью заменить дорожное покрытие. Общая протяженность «Миллениума» — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Ежедневно по мосту проезжают более 50 тысяч машин. В конце августа на мосту «Миллениум» в Казани открыли движение в сторону улицы Вишневского.

Напомним, после старта ремонта казанцы начали массово жаловаться на порчу краской автомобилей, стоявших под мостом.

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Маргарита Головатенко