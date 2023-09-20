В Азербайджане сообщили о продолжении мер в Карабахе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении локальных антитеррористических мер в Карабахе, сказано в заявлении ведомства.



— Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения, принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении, — отметили в Минобороны.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. В свою очередь, МИД страны сообщил о том, что единственным путем к миру является полный вывод армянских военных из региона и роспуск режима в Степанакерте.

В ответ на эти заявления Минобороны Армении сообщило, что у страны нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе. Премьер-министр страны Никол Пашинян также заявил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по мнению Кремля, Азербайджану и Армении на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе необходимо начать переговоры. По его словам, российские миротворцы уже работают над возвращением урегулирования ситуации «в политико-дипломатическое русло».

Нагорный Карабах также после начала антитеррористической операции Азербайджана предложил Баку «прекратить огонь» и организовать переговоры. Начать переговорный процесс предлагается с целью «развязки сложившейся ситуации». В свою очередь, администрация азербайджанского президента Ильхама Алиева заявила, что готова провести встречу с представителями армянского населения.

Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана за военные действия в Нагорном Карабахе. Они осудили действия азербайджанской стороны, посчитав их «неоправданными и заранее спланированными».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко