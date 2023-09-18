В Татарстане ускорился рост цен на легковые автомобили

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе 2023 года рост цен на легковые автомобили в Татарстане в годовом выражении составил 4,38% после 2,73% в июле. Такие данные приводит отделение Банка России — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка на основе информации Росстата.



Рост цен на легковые машины в Татарстане ускоряется второй месяц подряд. В июне 2023 года в республике они подешевели по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 0,72%.

В январе 2023 года рост цены в годом выражении на легковые автомобили в республике оценивался в 22,15%. В феврале он составлял 19,55%. В марте, апреле и мае зарегистрировали снижение цен относительно аналогичных месяцев прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по данным официальной статистики, в июле 2023 года в столице Татарстана средняя цена нового легкового отечественного автомобиля составила 926 220 рублей. По сравнению с серединой лета прошлого года она выросла на 4,1%.



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Татьяна Демина