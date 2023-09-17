Апельсины в Казани за год подорожали почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани за год апельсины подорожали почти в два раза, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена одного килограмма к августу 2023-го достигла 187,12 рубля после 97,38 рубля в аналогичном месяце прошлого года.

За месяц апельсины в столицы Татарстана подорожали на треть. В июле 2023 года один килограмм стоил в среднем 140,68 рубля.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, стоимость апельсинов в Татарстане начала расти быстрее в июле. При этом замедлилось снижение цен на яблоки.

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Татьяна Демина