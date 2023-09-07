В «Саду рыбака» в Казани полностью заработал новый фонтан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Установленный летом фонтан в «Саду рыбака» в Казани полностью заработал, сообщили в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.



В конце августа специалисты занимались покраской объекта и пусконаладочными работами. Фонтан оснащен подсветкой.

Напомним, чашу фонтана из «Сада рыбака» увезли в мае 2023 года, что вызвало беспокойство у казанцев. Власти разъяснили, что объект забрали «на воссоздание по историко-архивным материалам».

Новый фонтан в «Саду рыбака» начали устанавливать в начале августа. Основание для фонтана смонтировали в середине июля.



Первую часть «Сада рыбака» после реконструкции открыли в сентябре 2022 года. Полностью обновить общественное пространство обещали к осени этого года.

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Маргарита Головатенко