Реконструкцию «Сада рыбака» в Казани завершат к осени

Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский (архив)

Реконструкцию и благоустройство второй очереди «Сада рыбака» в Кировском районе Казани планируют завершить к осени — работы выполнили на 57%. Наружное освещение выполнено на 70%, системы видеонаблюдения и оповещения — на 50%, сообщили в мэрии города.



Первую часть «Сада рыбака» открыли в сентябре прошлого года. В парке со стороны ул. Кызыл Армейской рабочие обустроили большую тематическую детскую площадку, обновили дорожное покрытие, установили новое освещение и подключили видеонаблюдение.

Основные работы начались в этом году: вторая очередь благоустройства охватывает 2 из 2,4 га сада. В саду установят новое освещение, проведут дополнительное озеленение, высадят венгерскую сирень, спирею, черемуху и другие растения. Обновят входную группу, установят 22 скамейки, новые вазоны и обустроят велопарковку.

Еще в саду начали обустраивать зону для танцев, где занятия смогут проводить люди пожилого возраста. На этой территории укладывают специальный деревянный настил.

На позапрошлой неделе в «Саду рыбака» в Казани установили основание для будущей композиции фонтана. Фонтан со скульптурой станет центральным элементом — именно к нему ведут все дорожки парка.



Сейчас внутри чаши фонтана ведутся работы по укладке керамогранита в нижней части и облицовка гранитом спереди.

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Маргарита Головатенко