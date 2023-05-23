В Казани увезли на реставрацию чашу фонтана в сквере «Сад рыбака»

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

Чашу фонтана в сквере «Сад рыбака» в Казани увезли на реставрацию, сообщили в Дирекции парков и скверов города.

В социальных сетях казанцы выражали опасения, что образец советского паркового искусства 1930-х годов с сегодняшнего дня убрали насовсем или снесли.

— Понимаем ваше недоумение, но все не так плохо: мы забрали чашу на воссоздание по историко-архивным материалам. Скоро вернем и сделаем все в том же виде, но безопаснее, — рассказали в дирекции.

В этом году продолжится обновление излюбленного места казанцев в Адмиралтейской слободе — «Сада рыбака», начатое в 2022-м. На работы, к которым вот-вот приступят, уже выделили 170 миллионов. После благоустройства в саду появятся сцена, спортивные площадки, в том числе поле для гольфа, а на место вернут знаменитый фонтан с рыбаком. «Реальное время» вместе с фондом «Институт развития городов Татарстана» представляет проект благоустройства и рассказывает об истории места.

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Маргарита Головатенко