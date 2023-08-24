В казанском «Саду рыбака» протестировали работу воссозданного фонтана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в «Саду рыбака» протестировали работу воссозданного фонтана с новой чашей и скульптурой. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Фонтан оснастили подсветкой. Специалисты занимаются покраской объекта и пусконаладочными работами.

Полноценно фонтан в «Саду рыбака» начнет работать позже. Точную дату в Комитете внешнего благоустройства Казани не назвали.

Напомним, чашу фонтана из «Сада рыбака» увезли в мае 2023 года, что вызвало беспокойство у казанцев. Власти разъяснили, что объект забрали «на воссоздание по историко-архивным материалам».

Новый фонтан в «Саду рыбака» начали устанавливать в начале августа. Основание для фонтана смонтировали в середине июля.



Первую часть «Сада рыбака» после реконструкции открыли в сентябре 2022 года. Полностью обновить общественное пространство должны к осени этого года.



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Татьяна Демина