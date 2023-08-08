В Казани в «Саду рыбака» начались работы по установке нового фонтана

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани в «Саду рыбака» приступили к монтажу конструкций нового фонтана. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На данный момент рабочие монтируют купол фонтана. Сам бассейн уже установлен.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, реконструкцию и благоустройство второй очереди «Сада рыбака» в Кировском районе Казани планируют завершить к осени — работы выполнили на 57%. Наружное освещение выполнено на 70%, системы видеонаблюдения и оповещения — на 50%, сообщили в мэрии города.



Первую часть «Сада рыбака» открыли в сентябре прошлого года. В парке со стороны ул. Кызыл-Армейской рабочие обустроили большую тематическую детскую площадку, обновили дорожное покрытие, установили новое освещение и подключили видеонаблюдение.



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Елизавета Пуншева