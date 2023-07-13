В казанском «Саду рыбака» установили основание для фонтана

Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский (архив)

В «Саду рыбака» в Казани установили основание для будущей композиции фонтана — на следующей неделе на этой платформе должны установить четыре колонны, на которые в дальнейшем поставят воссозданную чашу и скульптуру рыбака, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.



На платформе уже организовали техническое помещение для обслуживания механизмов. В ближайшие дни приступят к монтажу оборудования. К фонтану подвели сети водоснабжения и готовятся к подключению электричества для подсветки. Чашу для воды облицуют керамогранитом.

Фонтан со скульптурой станет центральным элементом — именно к нему ведут все дорожки парка.

Фото: realnoevremya.ru/Давид Казанский (архив)

Чашу фонтана из «Сада рыбака» увезли в мае 2023 года, что вызвало беспокойство у горожан. В ответ власти заявили, что объект забрали «на воссоздание по историко-архивным материалам». Вернуть обновленную чашу на место должны в конце лета.

Известно, что вторая очередь благоустройства «Сада рыбака» в Казани завершена на 40%. В общественном пространстве демонтировали изношенные теннисные корты, чтобы установить новые. Оборудуют также площадку для волейбола и баскетбола. На детской площадке установят дополнительные скамейки.

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Маргарита Головатенко