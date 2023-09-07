Рустам Минниханов провел встречу с руководством выставочной корпорации «Чжэньвэй»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководством Международной выставочной корпорации «Чжэньвэй» на первом российско-китайском форуме РОСТКИ, сообщает пресс-служба раиса республики.



«Чжэньвэй» — крупнейшая частная выставочная компания Китая, которая ежегодно организует около 100 международных специализированных выставок и крупных мероприятий. Выставки охватывают восемь основных секторов: это энергетические ресурсы, производство оборудования, автомобили на новых источниках энергии, наука и техника и биомедицина, высокотехнологичные бытовые приборы и электроника, охрана окружающей среды, энергосбережение и городское хозяйство, морская и агропродовольственная промышленность.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов поблагодарил гостей за участие в первом российско-китайском форуме и напомнил, что товарооборот Татарстана и Китая по итогам прошлого года увеличился более чем на 58% и достиг 1,6 млрд долларов.

— Уверен, что вы обладаете колоссальным опытом выставочной деятельности. Мы могли бы использовать ваши наработки и обменяться с вами своим опытом. Мы будем рады расширению взаимодействия с возглавляемой вами организацией, — отметил Минниханов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Глава «Чжэньвэй» отметил, что для компании большая честь участие в этом форуме. По его словам, его поразил и масштаб и организация мероприятия.



Форум РОСТКИ проходит в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В программу российско-китайского мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций.

В Казани в рамках бизнес-форума РОСТКИ предусмотрена и обширная культурная программа. В столице Татарстана в рамках форума пройдет фестиваль китайского кино.

Раис Татарстана предложил провести форум и в следующем году — 14 и 15 ноября 2024 года.

За 2021 год товарооборот между Китаем и Татарстаном составил более $1,2 млрд. Торговый оборот России и Китая увеличился в январе — августе 2023 года на 32%, до $155,1 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко