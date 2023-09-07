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В Казани открылся первый российско-китайский форум РОСТКИ

10:19, 07.09.2023
В Казани открылся первый российско-китайский форум РОСТКИ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани открылся первый российско-китайский форум РОСТКИ. В нем принимают участие свыше 3 тысяч человек из более чем 20 стран.

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил провести форум и в следующем году — 14 и 15 ноября 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Форум РОСТКИ проходит в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В программу российско-китайского мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций.

В Казани в рамках бизнес-форума РОСТКИ предусмотрена и обширная культурная программа. В столице Татарстана в рамках форума пройдет фестиваль китайского кино.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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