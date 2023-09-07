В Казани открылся первый российско-китайский форум РОСТКИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани открылся первый российско-китайский форум РОСТКИ. В нем принимают участие свыше 3 тысяч человек из более чем 20 стран.

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил провести форум и в следующем году — 14 и 15 ноября 2024 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Форум РОСТКИ проходит в столице Татарстана с 7 по 8 сентября. В программу российско-китайского мероприятия планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций.

В Казани в рамках бизнес-форума РОСТКИ предусмотрена и обширная культурная программа. В столице Татарстана в рамках форума пройдет фестиваль китайского кино.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко