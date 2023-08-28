В Минкульте Татарстана рассказали о культурной программе в рамках бизнес-форума «Ростки»
В Казани в рамках бизнес-форума «Ростки» предусмотрены обширная культурная программа. Подробнее о ней на пресс-конференции, посвященной мероприятию, рассказала первый замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова.
Так, в рамках форума состоятся:
- экскурсионная программа;
- открытая лекция о культуре России и Татарстана;
- пленарные сессии по живописи, музыке и музейному делу. В качестве спикеров выступят представители как китайской, так и российской сторон;
- спектакль «Наш Цзин Кэ» на площадке театра Камала, 6 сентября;
- мастер-класс по живописи от Екатерины Манько, 7—8 сентября;
- китайская чайная цереомния, 7—8 сентября;
- концерт «Дни Китая в Татарстане» с участием китайских студентов, 8 сентября.
Кроме того, в рамках форума пройдет фестиваль китайского кино. В столице Татарстана он состоится впервые за несколько лет. В его рамках зрителям покажут шесть фильмов китайского производства.
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