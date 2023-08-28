В Минкульте Татарстана рассказали о культурной программе в рамках бизнес-форума «Ростки»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани в рамках бизнес-форума «Ростки» предусмотрены обширная культурная программа. Подробнее о ней на пресс-конференции, посвященной мероприятию, рассказала первый замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

Так, в рамках форума состоятся:

экскурсионная программа;

открытая лекция о культуре России и Татарстана;

пленарные сессии по живописи, музыке и музейному делу. В качестве спикеров выступят представители как китайской, так и российской сторон;

спектакль «Наш Цзин Кэ» на площадке театра Камала, 6 сентября;

мастер-класс по живописи от Екатерины Манько, 7—8 сентября;

китайская чайная цереомния, 7—8 сентября;

концерт «Дни Китая в Татарстане» с участием китайских студентов, 8 сентября.

Кроме того, в рамках форума пройдет фестиваль китайского кино. В столице Татарстана он состоится впервые за несколько лет. В его рамках зрителям покажут шесть фильмов китайского производства.

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Елизавета Пуншева