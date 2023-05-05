В Казани пройдет первый российско-китайский форум «Ростки»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В «Казань Экспо» 7 и 8 сентября этого года пройдет первый российско-китайский форум «Ростки». Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Татарстана.

В программу российско-китайского форума планируется включить диалог партий КНР и России, выставку, а также тематические сессии по направлениям IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, культуры, здравоохранения, спорта, образования и инвестиций. Ожидается, что форум посетят около тысячи участников.

— Название форума «Ростки» — это, с одной стороны, буквосочетание «Россия — Татарстан — Китай», с другой — смысловое отражение стадии развития этих отношений: многое уже сделано, но потенциал остается серьезным, — отметила руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан подписал большое количество региональных межправительственных соглашений с различными китайскими провинциями: Сычуань, Хунань, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой, городом Чунцин. Кроме того, 15 городов республики являются побратимами с китайскими городами. Данные соглашения, по словам Талии Минуллиной, необходимо активно реализовывать.

— Нужно смотреть, куда мы пришли, что получилось, а что — нет. Постоянно сверять часы в онлайн-режиме, конечно, возможно, но хочется использовать и очные площадки, — добавила она.

В середине апреля «Реальное время» писало о заинтересованности производителя пластиковых изделий из Китая в создании бизнеса на территории Набережных Челнов. Руководитель исполкома автограда Фарид Салахов встретился с руководителем индустриального парка «Хайер» Сунь Гуйвэем и генеральным директором компании «Циндао Хайбоюань Электроник Пластик» Чжан Шуньсянем. Они обсудили перспективные направления сотрудничества в производстве изделий из пластика, пенопласта, в частности деталей для бытовой и автомобильной техники.

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Айрат Назипов