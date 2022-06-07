В 2021 году товарооборот между Татарстаном и Китаем составил более $1,2 млрд

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня на встрече сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы» с членом Госсовета КНР Ван Юном в режиме видео-конференц-связи рассказал, что за 2021 год товарооборот между Китаем и Татарстаном составил более $1,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба полпреда в ПФО.

Кроме того, в прошлом году товарооборот между Китаем и регионами ПФО превысил $6 млрд. Комаров отметил, что субъекты округа готовы и заинтересованы активизировать дальнейшее взаимодействие с китайскими партнерами, в том числе путем поощрения взаимных инвестиций, оптимизации новых логистических маршрутов, проведения перекрестных бизнес-миссий, а также усиления сотрудничества по локализации отдельных производств в особых экономических зонах, в индустриальных парках, технопарках и кластерах.

Ван Юн поблагодарил Комарова за содействие в развитии взаимоотношений России и Китая и поддержку проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Он отметил важность поддержки инвестиционных проектов и заявил, что для укрепления российско-китайских торгово-экономических отношений важно активнее задействовать малый и средний бизнес.

Фото: pfo.gov.ru

По итогам 2021 года товарооборот Татарстана и Мьянмы составил $379,2 тысячи. Об этом рассказал в апреле на заседании круглого стола с представителями мьянманских и татарстанских деловых кругов президент республики Рустам Минниханов. Еще в 2016 году он достигал $1,6 тысячи, в 2019 году — $221,6 тысячи, а в 2020 году — $237,3 тысячи.

Дарья Акимова