Главное о коронавирусе за неделю: Татарстан готовится к новой волне, во Франции новый подвид COVID-19
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 28 августа по 3 сентября 2023 года.
В Татарстане занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом
- За прошедшую неделю коронавирус обнаружили у 39 татарстанцев. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 803 случая COVID-19. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
- Вместе с тем в республике третью неделю подряд растет число госпитализаций пациентов с COVID-19. В больницы попали 34 человека — на 21,4% больше, чем за предыдущие семь дней.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- По данным республиканского Роспотребнадзора, в регионе в структуре заболеваемости коронавирусом по-прежнему доминирует омикрон-штамм. На него приходится 100% случаев заражения.
- Как сообщил главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов, на сегодняшний день в республике занято почти 90% коек для пациентов с COVID-19. Врач подчеркнул, что на территории региона продолжают работать 11 временных инфекционных госпиталей. В них развернуто 252 койки. В случае необходимости могут быть раскрыты дополнительные места для заразившихся коронавирусом.
- Также в Татарстане уже ждут роста заболеваемости коронавирусом, так как наступает сезон ОРВИ. В региональном Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики — носить маски в общественных местах, следить за личной гигиеной, особенно это касается пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.
- Кроме этого, на случай роста числа заболевших в татарстанских медучреждениях создают резерв лекарств и масок.
Роста числа заболевших в России ждут осенью и зимой
- За истекшую неделю коронавирус выявили у 3 104 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 989 632 случая COVID-19, сообщает оперштаб.
- За это время в больницу с COVID-19 попали 1 035 человек. Вылечились от коронавируса еще 4 020 жителей. В общей сложности в стране зафиксированы 22 443 780 случаев выздоровления.
- От COVID-19 за неделю умерли 11 россиян. Всего зарегистрировано 399 983 случая смерти от коронавируса.
- Большинство российских медицинских работников (59%) считают, что количество пациентов с коронавирусной инфекцией может вырасти осенью и зимой. Данные опроса приводит сервис дистанционного медицинского образования Vrachu.ru.
- Власти Омской области продлили до 30 сентября режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. В регионе за неделю было выявлено 43 случая заболевания коронавирусом, госпитализировано 11 человек, никто не умер.
Во всем мире резко выросло число заболевших коронавирусом
- Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, во всем мире резко выросло число заболевших коронавирусом. За истекшую неделю зарегистрировали около 1,5 млн новых случаев коронавируса — это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней.
- Согласно оценке организации, в шести регионах зарегистрировали более 2 тысяч смертей от заболевания.
- В течение этого 28-дневного периода 44% стран сообщили ВОЗ по крайней мере об одном случае заболевания.
- Новый подвид коронавируса «пирола» впервые обнаружили во Франции. До этого «пиролу» уже фиксировали в более чем десяти странах, в том числе в США, Швеции и Дании. ВОЗ указала, что этот вариант COVID-19 находится «под наблюдением». Он представляет собой мутацию вируса, которая обходит иммунитет, приобретенный после случаев заражения другими вариантами инфекции или после вакцинации.
- Китай отменяет необходимость предварительного ПЦР-тестирования на COVID-19 перед въездом в страну с 30 августа. Ранее китайские власти упростили процедуры антиковидного контроля при въезде в страну. С 29 апреля было достаточно предоставить результат сданного в течение 48 часов до вылета в страну теста на антитела.
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