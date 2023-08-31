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Во Франции выявили первый случай нового подвида коронавируса

21:46, 31.08.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Во Франции выявили первый случай нового подвида коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новый подвид коронавируса «пирола» впервые обнаружили во Франции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.

До этого «пиролу» уже фиксировали в более чем десяти странах, в том числе в США, Швеции и Дании.

ВОЗ указала, что этот вариант COVID-19 находится «под наблюдением». Он представляет собой мутацию вируса, которая обходит иммунитет, приобретаемый после случаев заражения или другими вариантами инфекции после вакцинации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе в России не был выявлен новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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