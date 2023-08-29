В России COVID-19 за неделю подтвердился у 3 104 человек

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За неделю с 21 по 27 августа коронавирус выявили у 3 104 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 989 632 случая COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За это время в больницу с COVID-19 попали 1 035 человек. Вылечились от коронавируса еще 4 020 жителей. В общей сложности в стране зафиксированы 22 443 780 случаев выздоровления.

От COVID-19 за неделю умерли 11 россиян. Всего зарегистрировано 399 983 случая смерти от коронавируса.



realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За неделю с 14 по 20 августа коронавирус выявили у 3 378 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов