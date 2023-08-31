ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости коронавирусом в мире

С 24 июля по 20 августа зарегистрировали около 1,5 млн новых случаев коронавируса — это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней, сказано в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.



Согласно оценке организации, в шести регионах зарегистрировали более 2 тысяч смертей от заболевания.

В течение этого 28-дневного периода 44% стран сообщили ВОЗ по крайней мере об одном случае заболевания.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Новый подвид коронавируса «пирола» впервые обнаружили во Франции. До этого «пиролу» уже фиксировали в более чем десяти странах, в том числе в США, Швеции и Дании.



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Маргарита Головатенко