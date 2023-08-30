На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства метро Казани выделят еще 224 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метро и благоустройство территории готовы направить почти 224,4 млн рублей. Финансирование работ обеспечат из бюджета Татарстана.

В задание включен комплекс работ по наружным сетям ливневой канализации от ПК0 до ПК3 29,5 по ул. Сахарова, 156 и по электроснабжению светофора на пересечении ул. Юлиуса Фучика — ул. Ломжинской на период строительства станции с рабочим названием «100-летие ТАССР», земляные работы. Они также касаются въезда на эстакаду для общественного транспорта с ул. Бигичева и устройства временных зданий и сооружений.

К работам подрядчик, которого ищет республиканской Главстрой, должен приступить с момента заключения контракта. Завершить их требуется до 1 декабря 2023 года.

В июле 2022 года на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена выделили более 110,7 млн рублей. Также в прошлом году Главстрой Татарстана объявлял два тендера на аналогичные работы с начальной ценой в 876 млн рублей и в 698 млн рублей.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, первый участок новой ветки казанского метро планируют открыть в августе 2027 года. По состоянию на октябрь прошлого года на строительство объекта было получено около 10,5 млрд из требуемых 39,9 млрд рублей, рассказывал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.



Названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена утверждены летом 2022 года:



станция, расположенная по улице Юлиуса Фучика, получила название «100-летие ТАССР»;

станция, расположенная в районе остановки общественного транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика, будет называться «Академическая»;

станции метро на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской присвоили наименование «Зилант»;

станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева, будет носить название «Тулпар».

В проектной документации по строительству метрополитена Казани содержатся сведения также о втором и третьем участках второй линии. Их протяженность 5,45 и 9,37 км соответственно. На втором участке запланированы три станции с рабочими названиями «XXI век», «Пионерская» и «Компрессорный завод». На третьем участке проектом предусмотрены четыре станции «Футбольный стадион», «Горбольница», «ЗАГС» и «Декабристов».



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Татьяна Демина