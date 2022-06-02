На вынос коммуникаций из зоны строительства участка второй линии метро Казани направят 698 миллионов

Фото: Олег Тихонов

На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и благоустройство территории строительства первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» готовы направить еще 698 миллионов рублей. Средства выделяются из республиканского бюджета.

Заказчика ищет Главстрой Татарстана — объявлены два тендера на 375,2 миллиона и 322,79 миллиона рублей. Подрядчика определят 9 июня. К работам требуется приступить 29 июня и завершить их до 30 ноября этого года.

скриншот документации к тендеру

Тендер на 375,2 миллиона рублей затрагивает 73 объекта, в том числе наружные газопроводы высокого давления по улицам Завойского, Фучика и Кул Гали. В списке работ также обозначено устройство строительной площадки и электрохимическая защита трубопроводов. Также требуется оказать услуги по согласованию, врезке и пуску газа.

Работы по тендеру на 322,79 миллиона рублей затронут наружные сети водоснабжения и канализации. Всего в списке указаны девять объектов. Работы включают устройство площадок и строительного ограждения, подвешивание коммуникаций, а также водоотведение с временных и объездных автомобильных дорог.







Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В начале мая Главстрой Татарстана объявлял тендер на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» и на благоустройство территории. Его начальная цена составляла 876 миллионов рублей. Еще 600 миллионов рублей вложат непосредственно в строительство метро.



В феврале этого года строители завершили проходку тоннеля первого участка второй линии казанского метро — на пересечении улиц Ломжинской и Юлиуса Фучика, тоннелепроходческий комплекс вышел на поверхность земли.



Названия для новых станций первого участка второй линии казанского метрополитена уже выбрали. По результатам опроса, проведенного среди казанцев, станцию на пересечении улиц Фучика и Зорге назовут «100-летие ТАССР», а на пересечении улиц Фучика и Завойского — «Академическая». Для станции на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском большинство проголосовало за название «Зилант», для станции метро у ТЦ «Мега» — «Тулпар».



Фото: Олег Тихонов (архив)

В документации к предыдущим тендерам на строительство метро в Казани указано, что станции «Улица Академика Сахарова» и «Улица Юлиуса Фучика» запроектированы «временно конечными». Согласно расчетам, в первые 10 лет эксплуатации первого участка второй линии трафик в метро составит 342,8 тысячи человек в сутки или 125,1 млн пассажиров в год. Новую ветку должны запустить в 2027 году.



В проектной документации содержатся сведения также о втором и третьем участках второй линии метрополитена Казани. Их протяженность 5,45 и 9,37 км. На втором участке запланированы три станции с рабочими названиями «XXI век», «Пионерская» и «Компрессорный завод». На третьем участке проектом предусмотрены четыре станции «Футбольный стадион», «Горбольница», «Загс» и «Декабристов».



Татьяна Демина